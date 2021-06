Aktuelle Umfrage zeigt Sorgen auf : Mehrheit der Deutschen sieht Meinungsfreiheit in Gefahr

Vor allem auf Demos – wie hier in Hamburg – wird oft klar: Nicht jede Meinung ist erwünscht. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Frankfurt am Main Eine Umfrage vom Institut für Demoskopie in Allensbach zeigt, dass nur noch 45 Prozent der Befragten an die Möglichkeit zu freier Meinungsäußerung glaubt. Noch nie war dieser Wert seit Beginn der Erhebungen geringer.

Die Mehrheit der Deutschen sieht die Meinungsfreiheit laut einer aktuellen Allensbach-Umfrage in Gefahr. Nur 45 Prozent der Befragten haben noch das Gefühl, die politische Meinung in Deutschland könne frei geäußert werden, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet. Das sei mit Abstand der niedrigste Wert, seit das Institut für Demoskopie Allensbach im Jahr 1953 zum ersten Mal danach gefragt habe.

Demnach gaben 44 Prozent der Befragten an, es sei besser, vorsichtig zu sein. Als Themen, bei denen besser aufgepasst werden sollte, nannten 59 Prozent den Islam. Laut dem Bericht sagten 28 Prozent dasselbe über „Vaterlandsliebe und Patriotismus“ und 19 Prozent über die Gleichberechtigung von Frauen. Am positivsten bewerteten Sympathisanten von Grünen und Union die Lage der Meinungsfreiheit.

Unter den Anhängern aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien überwiege der Anteil derer, die glaubten, mit Meinungsäußerungen vorsichtig sein zu müssen. Am deutlichsten ausgeprägt sei diese Haltung unter AfD-Anhängern, von denen nur zwölf Prozent der Ansicht seien, ihre Meinung frei äußern zu können.

(jlu/afp)