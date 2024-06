Steigende Zahlen bei häuslicher Gewalt Übergriffe in der Partnerschaft als „alltägliches Phänomen“

Es geht um Angriffe aus dem engsten Umfeld: Die Zahl der registrierten Opfer von häuslicher Gewalt ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Wie aus einem aktuellen Bericht zur polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht, waren insgesamt 256 276 Menschen im Jahr 2023 offiziell von häuslicher Gewalt betroffen - 6,5 Prozent mehr als 2022. Bereits im Jahr davor hatte es einen Anstieg um mehr als acht Prozent gegenüber 2021 gegeben. Die meisten Opfer waren demnach Frauen (70,5 Prozent), drei von vier Tatverdächtigen waren Männer. Den am Freitag in Berlin vorgestellten Zahlen zufolge wurden 155 Frauen und 24 Männer im vergangenen Jahr durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet. In den meisten Fällen ging es um vorsätzliche einfache Körperverletzung (59,1 Prozent), Bedrohung, Stalking oder Nötigung (24,6) sowie um gefährliche Körperverletzung (11,4).