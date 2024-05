Gelände weiträumig abschirmen Aktivisten versuchen auf Werksgelände von Tesla vorzudringen

«Saubere Autos sind eine dreckige Lüge» steht bei einer Protestaktion der Umwelt- und Naturschutzorganisation Robin Wood gegen die geplante Tesla-Werkserweiterung in Grünheide vor dem Tesla Store in der Mall of Berlin auf einem Transparent, wobei ein Aktivist in einem Tripod hängt.

Foto: dpa/Christoph Soeder