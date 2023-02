Klimaschützer urlauben auf Bali Die dümmsten Aktivisten der Welt?

Die beiden Aktivisten müssen sich sehr wohl den Vorwurf der Scheinheiligkeit gefallen lassen, so viel ist klar. Wer sich unverhohlen und mit radikalen Forderungen an die Front der Klimaschützer stellt, darf eben bei sich selbst nicht völlig andere Maßstäbe anlegen. Ganz egal, ob es sich um einen Kurztrip nach Mallorca oder ein monatelanges Work-and-Travel-Unterfangen in Thailand handelt. Wegen einer Fernreise zweier Einzelpersonen aber jetzt die gesamte „Last Generation“ oder gar die junge Klimaschutz-Generation in Mitverantwortung zu nehmen, wäre allerdings genauso falsch. Zum Einen weist die „Last Generation“ zurecht in einem Statement darauf hin: „Sich politisch gegen den Klimakollaps zu engagieren, geht oft damit einher, das eigene Leben umzustellen. Es ist jedoch keine Voraussetzung, dies zu tun.“ Nicht jeder, der aus Protest als Kritik an der Politik auf die Straße geht, muss ein Leben des Verzichts führen, um dazu berechtigt zu sein. Ohnehin haben die diversen, teils äußerst heterogenen Gruppen der Klimaschützer keinen Einfluss darauf, wer mit welchen Mitteln alles unter ihrer Flagge ihre Ziele vermeintlich unterstützt. Anders gesagt: Doppelmoral und Dummheit finden sich überall, wo sich viele Menschen versammeln. Ob in Parteien, Vereinen, Klassenverbänden – wo Einzelne aus der Reihe tanzen, kann der Rest dennoch im Takt der Vernunft bleiben.