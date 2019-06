Weiterer Top-Job besetzt : AKK macht Stefan Hennewig zum neuen CDU-Bundesgeschäftsführer

Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der 46-jährige Stefan Hennewig wird neuer Bundesgeschäftsführer der CDU. Das CDU-Präsidium stimmte dem Vorschlag von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag nach Angaben von Teilnehmern einstimmig zu.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer macht einen langjährigen Mitarbeiter der Parteizentrale zum neuen Bundesgeschäftsführer - ihr Vertrauter Nico Lange bekommt eine andere herausragende Funktion in der Parteizentrale. Neuer Bundesgeschäftsführer werde der bisherige Leiter des Bereiches Zentrale Aufgaben in der CDU-Zentrale, Stefan Hennewig, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen. Der 45-Jährige werde eine Art Verwaltungschef im Adenauerhaus. Bei Lange bündelt Kramp-Karrenbauer die Bereiche Politische Planung, Strategie und Internationale Beziehungen.

Kramp-Karrenbauer verkündete ihre Entscheidung nach diesen Informationen in einer Mitgliederversammlung des Adenauerhauses und anschließend im Parteipräsidium. Dieses billigte die Personalie einstimmig, wie dpa erfuhr. Im Adenauerhaus und in Teilen der Partei hatte es im Zusammenhang mit der Kampagne zur Europawahl und zum Umgang der Parteizentrale mit dem CDU-kritischen Video des Youtubers Rezo Kritik an Lange gegeben. Der 44-jährige Lange ist seit April 2018 Leiter der Abteilung „Politische Planung“ im Adenauerhaus und stellvertretender Bundesgeschäftsführer.

Hennewig arbeitet seit dem Jahr 2000 im Adenauerhaus, erst als Online-Redakteur, dann als Leiter der Internet-Redaktion. Von 2004 bis 2006 und für die Bundestagswahlkampagne 2017 leitete er den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2006 ist er verantwortlich für den Bereich Zentrale Aufgaben. Neben dem Personalwesen und dem Controlling für das Konrad-Adenauer-Haus gehören in seinen Aufgabenbereich unter anderem die Mitgliederwerbung und die Weiterbildung für die Gesamtpartei. Hennewig hat Politik in Bonn und Bradford studiert. Er promovierte über die Nutzung des Internets und dessen Regulierung durch politische Akteure in Deutschland und den USA.

Hennewig folgt auf Klaus Schüler (62), der seit 2007 Bundesgeschäftsführer war und als Vertrauter der früheren Parteichefin Angela Merkel gilt.

(mja/dpa)