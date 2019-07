Lustige Netzspielerei : Wie aus Annegret Kramp-Karrenbauer Admiral Korvette-Kanonenfeuer wird

Berlin Die neue Verteidigungsministerin ist offiziell ernannt, vereidigt wird Annegret Kramp-Karrenbauer in der kommenden Woche. Im Netz wird derzeit eine kleine Spielerei mit dem Namen gemacht - mal wieder. Lustig ist es trotzdem.

Schon bei der Wahl zur Vorsitzenden der CDU war vor allem das Ausland mit dem Namen Kramp-Karrenbauer völlig überfordert. Wir erinnern uns an die Nachrichtensprecher, die sich auf aller Welt am Namen Kramp-Karrenbauer versuchten (was dabei so herauskam, lesen Sie hier).