Medienbericht : Kramp-Karrenbauer enttäuscht über Zurückhaltung Merkels im Europawahlkampf

Berlin Angela Merkel wird im Europawahlkampf der CDU kaum Termine wahrnehmen. Darüber regt sich einem Bericht zufolge Frust - allen voran bei CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hätte sich wenigstens ein bisschen Unterstützung der Kanzlerin gewünscht.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" enttäuscht darüber, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fast gar nicht im anlaufenden Europawahlkampf auftreten möchte. Unter Berufung auf Vertraute der Parteichefin hieß es, Merkel habe sogar ursprüngliche Zusagen später wieder zurückgezogen, insbesondere für den gemeinsamen Wahlkampfauftakt der Unionsparteien am 27. April in Frankfurt am Main.