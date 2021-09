Ärger am Wahltag : Aiwanger entschuldigt sich für Veröffentlichung von Wahlprognosen

München Der Freie-Wähler-Vorsitzende Hubert Aiwanger hat sich im bayerischen Landtag für die Vorab-Veröffentlichung von Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl im Internet entschuldigt. Die Opposition im Land bezeichnet die Einlassung als „windelweich“.

„Ich entschuldige mich in aller Form für den Tweet vom Wahlsonntag“, sagte Aiwanger am Mittwoch im bayerischen Landtag in München. Zuvor hatte die SPD-Fraktion in einem Dringlichkeitsantrag die Entlassung des Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten gefordert. Aiwanger hatte mehrere Stunden vor Schließung der Wahllokale bei Twitter Zahlen veröffentlicht und nochmals um Stimmen für seine Partei geworben.