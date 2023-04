Air Defender 2023 Welche Auswirkungen die Luftoperation im Juni hat

Die Übungsräume seien damit identisch mit den bereits durch die Luftwaffe genutzten militärischen Flugkorridoren. Die USA verlegen bei der Übung ihre Flugzeuge hauptsächlich auf die vier Standorte Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern und Spangdahlem in Rheinland-Pfalz. Dies sind laut Angaben der Bundeswehr auch die Hauptstandorte der Übung.