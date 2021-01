Agrarministerin Klöckner : „Landwirtschaft ist in Umbruchphase“

„Landwirtschaft ist in Umbruchphase“

Berlin Im Rahmen der Grüne Woche hat sich Julia Klöckner auf die Seite der Landwirte geschlagen und verteidigt sie gegen Kritiker aus Umwelt- und Naturschutz.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat die Bauern gegen Kritik von Umwelt- und Tierschützern verteidigt. Die Landwirtschaft sei in einer massiven Umbruchphase, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. „Es ist aber nie genug“, bemängelte Klöckner die Debatte. Kritiker würden die Leistungen der Bauern nicht anerkennen, etwa dass sie weniger Pflanzenschutzmittel einsetzten. Bestimmte Gruppierungen folgten in der Debatte dem „Wunschgefühl nach heiler Welt“. Die Diskussion sei dabei oft durch eine städtische Sicht geprägt.