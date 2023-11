Änderungen im Agrarhandel Ab 2024 neues Label für Lebensmittel aus Deutschland

Ab Januar 2024 soll nach Angaben der Agrarbranche ein neues Label für Lebensmittel aus Deutschland in den Handel kommen. Mit dem Herkunftskennzeichen könnten Verbraucherinnen und Verbraucher Erzeugnisse der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft auf den ersten Blick im Lebensmitteleinzelhandel erkennen, teilte der Verein Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft (ZKHL) am Mittwoch in Berlin nach Unterzeichnung einer Branchenvereinbarung mit. Das Label basiere auf freiwilliger Selbstverpflichtung aller teilnehmenden Lebensmittelhändler und -hersteller. Vorreiter im Lebensmittelhandel seien Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Kaufland, Lidl und Rewe Group.