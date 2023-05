Bundesagentur für Arbeit Situation in der Pflege bleibt angespannt

Die Fachkräfte-Situation in der Pflege verschlechtert sich einem Bericht der Bundesagentur für Arbeit zufolge weiter. Derzeit kämen auf 100 freie Stellen nur 33 arbeitslose Pflegefachleute. Das Beschäftigungswachstum in der Pflege falle seit Januar 2022 schwächer aus als im Durchschnitt aller Berufe, teilte die Bundesagentur vor dem „Tag der Pflege“ am 12. Mai mit. Zuvor war - vor allem während der Corona-Pandemie - die Zahl der Beschäftigten in der Pflege überdurchschnittlich gestiegen.