Pistorius und Schulze besuchen Niger und Mali Inspektion in einer Zone von Not und Hunger

Probleme mit eigenwilligen Regierungsentscheidungen im Sahel hat Deutschland neben Mali inzwischen auch im Tschad. An Karfreitag kabelte der deutsche Botschafter Gordon Kricke nach Berlin, dass die Regierung in der Hauptstadt N’Djamena ihn aufgefordert habe, binnen 48 Stunden seine Koffer zu packen und das Land zu verlassen. Für das Auswärtige Amt ist „absolut nicht nachvollziehbar“ warum die Militärjunta Kricke zur unerwünschten Person erklärt hat: „Botschafter Kricke hat sein Amt in N’Djamena vorbildlich ausgeübt.“ Er habe sich „für Menschenrechte und den raschen Übergang zu einer zivilen Regierung in Tschad eingesetzt“, so das Ministerium auf Twitter. In Reaktion auf die Ausweisung des deutschen Botschafters in N’Djamena bestellte das Außenamt diese Woche die Botschafterin des Tschad in Berlin, Mariam Ali Moussa, ein und forderte die Diplomatin auf, ebenfalls binnen 48 Stunden Deutschland zu verlassen. „Wir bedauern, dass es dazu kommen musste“, so das Ministerium. Sowohl in Mali wie auch im Tschad regieren Militärjuntas, die freie Wahlen und den Übergang zu einer zivilen Regierung immer wieder verzögern und blockieren.