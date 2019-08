Aufregung um Schalker Aufsichtsratsboss : Merkels Afrikabeauftragter fordert ernsthafte Debatte über Äußerungen von Tönnies

Gelsenkirchen/Berlin Die Affäre um Schalke-Boss Clemens Tönnies hallen noch immer nach. Jetzt springt ihm der Afrikabeauftragte der Bundesregierung bei und mahnt, die umstrittenen Äußerungen von Tönnies zumindest zu diskutieren.

Tönnies hatte vergangene Woche beim Tag des Handwerks in Paderborn eine Rede gehalten und empfohlen, statt Steuererhöhungen für den Klimaschutz einzuführen lieber Kraftwerke in Afrika zu bauen. " Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", sagte er. Tönnies hatte sich später für seine Äußerungen entschuldigt, die "falsch, unüberlegt und gedankenlos" gewesen seien.

Nooke hält den Vorschlag zum Bau von Kraftwerken für unzureichend: "Es wird nicht reichen, Geld für Kraftwerke in Afrika bereitzustellen", sagte er. Es gebe "dort in vielen Ländern mangelhafte Rahmenbedingungen für sichere Investitionen" und "zu wenig Vertrauen in viele der afrikanischen Regierungen".