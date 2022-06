Gescheiterte Evakuierung : Koalition und Union einigen sich auf Aufarbeitung von Afghanistan-Einsatz

Geflüchtete sitzen in einem Airbus der Bundeswehr (Archiv). Foto: dpa/-

Berlin Viele afghanische Ortskräfte, die für deutsche Institutionen gearbeitet hatten, wurden nach der Machtübernahme der Taliban zurückgelassen. Nun soll sich ein Untersuchungsausschuss mit dem eiligen Truppenabzug sowie der chaotischen Evakuierungsmission in Kabul befassen.

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu Afghanistan soll die militärische Evakuierungsoperation am Flughafen der Hauptstadt Kabul aufarbeiten. Wie Abgeordnete der Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP sowie der Union am Donnerstag in Berlin mitteilten, soll das Gremium noch vor der Sommerpause eingesetzt werden.