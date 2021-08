Afghanistan-Schlagabtausch im Bundestag : Kanzlerin in der Defensive

Analyse Berlin In ihrer wohl letzten großen Regierungserklärung versucht Angela Merkel, ein ausgewogenes Bild ihrer Afghanistan-Politik zu zeichnen. Überzeugend gelingt ihr das nicht. Dafür dreht eine schon abgeschriebene Kanzlerkandidatin in der Debatte auf.

Für Angela Merkel wird es kein Tag wie jeder andere. Um 11.54 Uhr kommt die einst mächtigste Frau der Welt die Treppe in den Plenarsaal herunter. In der wahrscheinlich letzten Regierungsklärung ihrer regulären Kanzlerschaft wird sie gleich das größte außenpolitische Waterloo der Nachkriegsgeschichte einordnen und letztlich auf ihre Kappe nehmen müssen.

Merkel plaudert kurz mit ihrem langjährigen Widersacher Horst Seehofer, der alleine auf der Regierungsbank sitzt. Nagt es in ihm, dem bekennenden Herz-Jesu-Sozialisten, dass er als CSU-Innenminister mit anderen Ressortchefs bei den afghanischen Ortskräfte zu lange bremste? Fünf Meter weiter sind der Wahlkämpfer der Stunde, Olaf Scholz, und Pandemie-Guru Karl Lauterbach ins Gespräch vertieft. Als Merkel dazukommt, begrüßt sie den SPD-Gesundheitsexperten mit der Corona-Faust. Dann wird es ernst.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble schafft es in wenigen Worten, den richtigen Ton zu setzen. „Mit dem Anspruch, Afghanistan nach unseren Vorstellungen und Werten umzugestalten, sind wir gescheitert.“ In 20 Jahren sei am Hindukusch jedoch die Saat der Freiheit gesät worden. „Daraus erwächst eine moralische Verpflichtung: Wir dürfen die Menschen nicht im Stich lassen!“

Jetzt kommt die Kanzlerin. Und sie bringt ernüchternde Nachrichten vom G7-Gipfel mit. Schon in einigen Tagen könnte die Luftbrücke zu Ende sein. US-Präsident Joe Biden zeigt sich hartleibig. Ende August will er seine Truppen vom Kabuler Flughafen abziehen. Merkel setzt auf die Gespräche mit den Taliban. Wie lange aber werden die radikal-islamistischen alten, neuen Herren den Exodus afghanischer Eliten gestatten?

Merkel wird sehr persönlich. Sie erzählt von einem Beamten des Bundeskriminalamtes, der im Sommer 2007 bei einem Terroranschlag starb. „Ich kannte ihn gut, weil er zuvor in meinem Personenschutzkommando gearbeitet hat. Er war, wie damals so viele seiner Kollegen und Kameraden, mit großem Idealismus nach Afghanistan in den Einsatz gegangen. Nur wenige Wochen später, zum Ende des Jahres 2007, wäre sein Afghanistan-Einsatz zu Ende gewesen und er wäre in mein Personenschutzkommando zurückgekehrt.“ Merkel hielt lange Kontakt mit den Eltern des toten Polizisten. Sie könne nur ahnen, wie groß „der Schmerz aller Angehörigen von Afghanistan-Gefallenen gerade jetzt wieder sein muss, da nach der Machtübernahme der Taliban alles so vergeblich, so umsonst erscheint, auch der Tod ihrer Liebsten“. 59 Soldaten fielen am Hindukusch.

Der Sieg der Taliban sei für viele Afghanen, die an der Seite Deutschlands für Demokratie, Schulbildung und Frauenrechte eingetreten seien, bitter und eine „Tragödie“. Merkel spart nicht an Selbstkritik. Aber sie ist bemüht, die Fehleinschätzungen ihrer Regierung in ein größeres Bild einzubetten, wenn man so will, auch auf andere abzuwälzen. Alle im Westen hätten unterschätzt, wie atemberaubend schnell die Taliban vorgerückt seien. Merkel wirbt für ein differenziertes Bild. Die Terroristen seien nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 erfolgreich vertrieben worden. Der verstorbene SPD-Verteidigungsminister Peter Struck habe mit seinem Satz „Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt“ Recht gehabt: „Diesen Auftrag hat die Bundeswehr erfüllt.“

Aber warum versagten nun die Geheimdienste, warum zerbröselte die afghanische Armee, warum blockierten Bundesminister die Visaerteilung für Ortskräfte? Da sind von der Kanzlerin keine überzeugenden Antworten zu hören. Zum Schluss appelliert sie, Afghanistan nicht im Stich zu lassen. Keine Gewalt, keine Ideologie könne auf Dauer den Freiheitsdrang der Afghanen aufhalten, ruft die in der DDR aufgewachsene Merkel in den Saal.

Für diesen Pathos hat ein Alexander Gauland nichts übrig. Der AfD-Fraktionschef behauptet, weil der Westen Frauenrechte in die muslimische Welt habe tragen wollen, hätten deutsche Soldaten sterben müssen. Dafür erntet Gauland wütende Zwischenrufe von SPD, Linken und Grünen. FDP-Chef Christian Lindner hält eine bewusst staatsmännische Rede. Er sichert der Bundesregierung die Unterstützung beim Evakuierungseinsatz zu: „Die deutsche Bürokratie darf hier kein Menschenleben fordern“. Auch er ist für eine Aufarbeitung der Versäumnisse, personelle Konsequenzen müssten folgen. Lindner lobt die Soldaten. „Dieses Land und dieses Parlament kann stolz auf die Bundeswehr sein.“

Und dann findet doch noch ein bisschen Wahlkampf statt. So spricht Lindner die Kanzlerkandidaten von SPD und Grünen, Scholz und Annalena Baerbock, direkt an, verlangt ein klares Bekenntnis, nach der Wahl nicht mit der Linkspartei zu regieren. „Mit einer Linken, die in dieser Situation die Soldaten im Stich lässt, ist kein Staat zu machen“, sagt er. Die Linke lehnt das Evakuierungsmandat ab, einzig ein Verteidigungspolitiker will dafür stimmen. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch knöpft sich Außenminister Heiko Maas (SPD), Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Seehofer vor: „Die letzten Wochen sind unentschuldbar. Die Folgen ihrer Fehler gefährden Menschenleben. Sie sind in ihren Ämtern gescheitert.“ Der missratene Afghanistan-Einsatz sei „der schwärzeste Punkt“ in Merkels Kanzlerschaft.

Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock greift die Regierung frontal an. „Die Bilder aus Afghanistan sind kaum auszuhalten.“ Sie fordert, dass der Bundestag noch in dieser Legislaturperiode über einen Untersuchungsausschuss abstimmen solle. „Wir müssen dieses Desaster aufklären und nichts schönen.“ Die grüne Parteichefin spricht engagiert und prangert Versäumnisse präzise an. Baerbock wirkt nach ihren diversen Patzern wieder bei sich. Ihre Rede ist die stärkste seit ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin. Und auch Armin Laschet hat noch seinen Auftritt. Später am Nachmittag spricht der NRW-Ministerpräsident als Gast nicht zu Afghanistan, sondern zum Wiederaufbaufonds für die Flutopfer. Gemessen an den niederschmetternden jüngsten Umfragen legt der Kanzlerkandidat einen kämpferischen Auftritt hin - lautstark beklatscht von der Unionsfraktion.

(tb, mün)