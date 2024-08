Taliban seit drei Jahren an der Macht Die Vergessenen in Afghanistan

Zwei Jahre hat er unter den Taliban als Journalist gearbeitet, hat deutschen Medien geholfen, Berichte über sensible Themen wie die Lage von Mädchen und Frauen in Afghanistan zu machen. Er habe helfen wollen, dass die Welt weiter erfährt, wie die Menschen in seinem Land unterdrückt werden, sagt der junge Afghane, der seinen Namen nicht öffentlich machen kann. So geriet er ins Visier der Taliban, wurde persönlich konkret bedroht und brachte seine Familie schließlich in Sicherheit – nach Pakistan. Dort stellte er den Antrag, über das Bundesaufnahmeprogramm (BAP) für gefährdete Menschen nach Deutschland evakuiert zu werden. Vor Kurzem hatte er seine Anhörung in der deutschen Botschaft in Islamabad. „Ich habe große Angst, abgelehnt zu werden“, sagt der Journalist. „Nach Afghanistan können wir auf keinen Fall zurück. In Pakistan könnten wir auch nicht bleiben, Afghanen bekommen hier weder Arbeit noch Bildung für ihre Kinder. Für uns würde ein Albtraum beginnen, wenn wir zurückgelassen würden.“