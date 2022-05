Neues Virus aus Afrika : Affenpocken - EU bereitet Krisentreffen vor

Eine Frau bei Untersuchungen am Institut für Mikobiologie der Bundeswehr-Universität in München, wo nun auch Affenpocken nachgewiesen wurden. Foto: dpa/Martin Bühler

Brüssel Ein neues Virus sorgt weltweit für Beunruhigung. Nach jahrzehntelanger Entwicklung in Afrika verbreiten sich nun Affenpocken auch auf anderen Kontinenten. Binnen eines Tages gab es neue Fälle in Europa, auch in Deutschland. Der in München erkrankte Mann war zuvor in Düsseldorf und Frankfurt gewesen.