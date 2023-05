Affäre Patrick Graichen Robert Habeck „nicht bereit, Menschen zu opfern“

In der Debatte um den umstrittenen Staatssekretär Patrick Graichen hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) der Opposition eine unlautere Verknüpfung der Personalie mit ihren energiepolitischen Zielen vorgeworfen. In den ARD-„Tagesthemen“ sagte Habeck am Abend, er erlebe „jetzt seit mehreren Wochen, dass mit einer Härte und fast Böswilligkeit Unterstellungen, Beleidigungen, teilweise Lügen verbreitet werden, um ein Ziel durchzusetzen, die Verhinderung der Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich. Er selbst sei aber “nicht bereit, Menschen zu opfern, um dieser Kampage nachzugeben„.