Störfeuer von Rechtsaußen Wie sich die AfD im wichtigen Wahljahr selbst beschädigt

Eigentlich soll es für die AfD ein entscheidendes Wahljahr sein. Die rechtspopulistische Partei hat für 2024 das strategische Ziel, mindestens in einem der Bundesländer an die Macht zu kommen. Denn gewählt wird im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo die AfD in den Umfragen auf Platz eins steht. Am 9. Juni wird in Deutschland über das Europaparlament abgestimmt. Doch im Moment sieht es so aus, als würde sich die AfD auf dem Weg dahin selbst zerlegen. Es wird immer klarer: Die größte Gefahr für die Partei kommt aus dem Inneren. Das hängt vor allem mit ihren Rechtsaußenpolitikern zusammen.