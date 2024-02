Ein Anschlag auf den Wohlstand Euro, Steuern, Migration – die Folgen der AfD-Pläne im Check

Die Enthüllung der menschenverachtenden „Remigrations“-Pläne von AfD-Politikern hat viele aufgeschreckt, wie die jüngsten Demonstrationen zeigen. Doch was hat die AfD eigentlich inhaltlich zu bieten – zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik? Schließlich kommt die Partei gerade bei Menschen gut an, die Sorge vor dem wirtschaftlichen Abstieg haben. Und sie fordert Maßnahmen, die auf den ersten Blick vielen gefallen: Das Steuersystem soll einfacher, Atomkraftwerke sollen wieder angeschaltet, Sozialleistungen begrenzt werden.