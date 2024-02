Wahlforscher klären auf AfD verliert in Umfragen – ist das schon die Trendwende?

Wahlumfragen verschiedener Institute zeigen nicht immer ein eindeutiges Bild. In einer Frage waren sich die Meinungsforscher zuletzt aber einig: Dass die bundesweiten Umfragewerte der AfD rückläufig sind. So sah Forsa die Partei vor einigen Tagen bei 18 Prozent, was dem schwächsten Wert seit mehr als einem halben Jahr entspricht. Noch kurz vor Weihnachten stand die AfD bei 23 Prozent. Eine ähnliche Tendenz zeigen die Zahlen von Infratest dimap, nach denen die AfD Anfang Februar auf 19 Prozent kam. Zum Vergleich: Im Vormonat waren es noch drei Prozentpunkte mehr. Zeigen diese Zahlen bereits, dass der jüngste Höhenflug der Partei zu Ende ist?