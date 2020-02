„Seit geraumer Zeit“ : NRW-AfD-Politiker erzählt von Geheimtreffen mit konservativer Werteunion

Düsseldorf Gibt es Geheimtreffen zwischen Politikern der AfD und der konservativen Werteunion? Der NRW-Landessprecher behauptet dies, von der Werteunion gibt es klare, deutliche Worte.

In der Debatte um einen möglichen Kontakt zwischen der Alternativen für Deutschland und der konservativen Werteunion, hat der NRW-Landessprecher der AfD behauptet, beide Seiten würden sich seit geraumer Zeit im Austausch befinden. „Erste Gespräche begannen vor circa sechs Monaten. Seitdem haben sich die Kontakte intensiviert", sagte Rüdiger Lucassen dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (KSTA.) Von bis zu sieben Treffen oder Telefonaten monatlich ist die Rede. Bei den Gesprächspartnern handle es sich um eine Handvoll Mitglieder der Werteunion sowie CDU-Bundestagsabgeordnete. Die Treffen würden in „lockerer Atmosphäre“ abseits des Plenums stattfinden, meist in NRW, in gemieteten Räumen oder auch im privaten Umfeld. Es gehe dabei sowohl um themenbezogene Gespräche als auch um parteipolitische Erwägungen, „um auszuloten, was künftig möglich ist“.