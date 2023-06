AfD auf Höchstwert in Umfragen Schuldzuweisungen bringen nichts

Die Politik ist aufgeschreckt: Nachdem nun auch im „Deutschlandtrend“ der ARD die AfD in Umfragen mit der Regierungspartei SPD gleichgezogen hat, schieben sich die Ampel-Parteien und die Opposition den schwarzen Peter zu. Wer trägt die Verantwortung? Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP streitet wie wild über das Heizungsgesetz und sicher bald auch über den Haushalt, die Union wiederum schafft es nicht, sich mit inhaltlichen Vorschlägen abzusetzen und konstruktiv um Wähler am äußeren Rand zu werben. Was also tun?