Brandenburger AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt „Weil die anderen Brandmauer machen“

Seit 2019 ist Berndt für die AfD im Landtag, ein Jahr später wurde er Fraktionschef. Drei Wochen nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen will der Politiker, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft, seine Partei auch hier auf Platz eins bringen. Es wäre das erste Mal in Brandenburg und das zweite Mal bei einer Landtagswahl überhaupt, nach Thüringen. Wenn seine Partei vor der SPD ins Ziel komme, sagt er, sei Ministerpräsident Woidke weg, den Berndt als „Statthalter der Ampel“ in Brandenburg bezeichnet. Das bedeute nicht nur eine neue Regierung für Brandenburg, sondern auch, dass vielleicht die Ampel-Regierung in Berlin vor der Zeit zu Ende gehe. „Und dann können wir alle aufatmen.“