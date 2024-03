Genossen vor Klausurtagung SPD-Spitze schließt AfD-Verbotsverfahren nicht aus

Die SPD-Spitze schließt ein Verbotsverfahren gegen die AfD nicht aus. Wenn die Erkenntnisse über die Partei „eines Tages so weitreichend“ seien, „dass sie die Erfolgsaussicht eines solchen Verfahrens als gesichert erscheinen lassen“, sei ein Antrag auf Prüfung der Verfassungswidrigkeit „eine klare Option zur Verteidigung unserer Demokratie“, zitiert die „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag aus einer Beschlussvorlage vor einer Klausur des SPD-Vorstands an diesem Wochenende.