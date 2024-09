Landtagswahlen im Osten AfD-Sieg in Thüringen, Zitterpartie in Sachsen – so reagiert NRW

In Thüringen wird die rot-rot-grüne Minderheitsregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) abgelöst. In Sachsen hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in den vergangenen Jahren eine Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen geführt. Sonntagabend sprach er über die Versäumnisse der Bundespolitik: „Hier muss ein anderer Politikstil in diesem Land in Berlin einziehen, ansonsten ist das wirklich gefährdend für die Demokratie in Deutschland“, sagte er in der ARD.