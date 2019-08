Parteien : AfD wirf eigene Landeschefin raus

Berlin Sie mischte den letzten Wahlparteitag der AfD auf und wäre um ein Haar Bundesvorsitzende geworden, jetzt muss Doris von Sayn-Wittgenstein die Partei verlassen, obwohl sie zur Landeschefin gewählt wurde. Sie will dagegen juristisch kämpfen.

Die AfD hat kurz vor den Wahlen in Sachsen und Brandenburg ihre eigene schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein (64) aus der Partei ausgeschlossen. Zu diesem Ergebnis sei das Bundesschiedsgericht am Mittwoch Morgen „letztinstanzlich“ wegen parteischädigenden Verhaltens gekommen, teilte ein AfD-Sprecher in Berlin mit. Die AfD-Spitzenpolitikerin, die in Kiel zuvor bereits aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen worden war, will nun gerichtlich um ihren Verbleib in der AfD kämpfen. Über ihre Fraktionszugehörigkeit urteilt das Landesverfassungsgericht voraussichtlich an diesem Donnerstag.