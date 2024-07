Bundestagsabgeordneter aus Dortmund AfD-Schiedsgericht entzieht Matthias Helferich Mitgliederrechte

Der Dortmunder Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich soll einem Bericht zufolge aus der AfD ausgeschlossen werden. Ein AfD-Schiedsgericht in Düsseldorf habe dem Landesvorstand der Rechtsaußenpartei in Nordrhein-Westfalen im Verfahren gegen den 35-Jährigen Recht gegeben und den Entzug der Mitgliedsrechte bestätigt, berichtete der „Stern“ am Samstag. Demnach hatte der Landesvorstand Ende Mai den Parteiausschluss beantragt. Die Entscheidung darüber steht dem Bericht zufolge noch aus.