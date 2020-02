Umfrage eines Meinungsforschungsinstitut : Fast jeder Zweite rechnet mit AfD-Regierungsbeteiligung bis 2030

Berlin Trotz aller Abgrenzungen gegen die AfD rechnet fast jeder zweite Deutsche (48 Prozent) damit, dass die Partei in den nächsten zehn Jahren an einer Landes- oder sogar Bundesregierung beteiligt wird.

Während knapp die Hälfte aller Deutschen damit rechnet, dass die AfD in den nächsten zehn Jahren an einer Regierung beteiligt sein wird, sehen nur 29 Prozent der Befragten die AfD bis 2030 nicht in Regierungsverantwortung. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor.