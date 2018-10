AfD-Politikerin Alice Weidel kritisiert hysterische Eskalationskultur

Berlin Die AfD sorgt sich um die Spaltung der Gesellschaft. „Wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann nur noch ,Hippies’ und ,Nazis’“, fürchtet AfD-Fraktionschefin Alice Weidel im Gespräch mit unserer Redaktion und kritisiert die „hysterische Eskalationskultur“.

Weidel Ich sehe in der CDU eine interessante Dynamik. So wie sich im Bund Ralph Brinkhaus gegen den Willen der Kanzlerin durchsetzen konnte, hat es in Sachsen Christian Hartmann gegen den Wunschkandidaten des Ministerpräsidenten geschafft. Das macht den CDU-Bundesparteitag im Dezember nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen nur noch spannender.