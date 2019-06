Nach Absturz zweier Kampfjets : AfD-Politiker handelt sich mit hämischem Eurofighter-Tweet Kritik ein

Einer der abstürzenden Eurofighter am Himmel über Mecklenburgischen Seenplatte. Foto: dpa/Thomas Steffan

Nossentiner Hütte/Berlin Der AfD-Politiker Udo Hemmelgarn hat sich mit einem hämischen Tweet nach dem Absturz zweier Eurofighter in Mecklenburg-Vorpommern scharfe Kritik zugezogen.

„Jetzt haben wir noch ein taugliches Flugzeug! Das "Gute" daran ist, das es in der Zukunft keine weiteren Zusammenstösse in der Luft geben wird!“, schrieb der Bundestagsabgeordnete nach dem Unfall am Montag auf Twitter. Wenig später wurde der Tweet gelöscht.