Trotz Vorwürfen AfD-Politiker Krah tritt bei Parteiveranstaltung in Dresden auf

Der durch schwere Vorwürfe in Bedrängnis geratene AfD-Europaspitzenkandidat Maximilian Krah will am Mittwoch auf einer Mai-Kundgebung seiner Partei in Dresden auftreten. Auch der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla will an der als „Frühlings- und Familienfest“ angekündigten Veranstaltung teilnehmen (ab 12.00 Uhr). Die Kundgebung stehe „ganz im Zeichen der Kommunal- und Europawahl“, kündigte der sächsische AfD-Landesverband als Gastgeber der Veranstalter an. Zuvor nimmt Krah an einer AfD-Veranstaltung in Chemnitz teil (10.00 Uhr).