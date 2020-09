„Ein verheerendes Signal“ : AfD-Politiker zum Vorsitzenden des Geraer Stadtrats gewählt

Gera Der Geraer Stadtrat hat einen AfD-Politiker zum Vorsitzenden gewählt. Der Wahlausgang sorgte noch am Abend für heftige Reaktionen, scharfe Kritik kommt vom Internationalen Auschwitz Komitee.

Das Internationale Auschwitz Komitee hat die Wahl eines AfD-Politikers an die Spitze des Geraer Stadtrates scharf kritisiert. „Für die Menschen in Gera und für Geras Wirkung nach außen ist dies ein verheerendes Signal“, erklärte der Exekutiv-Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, am Freitag. Die Wahl des AfD-Repräsentanten Reinhard Etzrodt müsse „Überlebenden von Auschwitz wie Hohn in den Ohren klingen“. Wenn Stadtverordnete einen Vertreter der AfD zu ihrem obersten Repräsentanten wählten, sei das „ein Zusammenbruch an Glaubwürdigkeit und eine Destabilisierung der Demokratie“, sagte der Exekutiv-Vizepräsident. Es sei für Überlebende des Holocausts „schlichtweg unvorstellbar.“