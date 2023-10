Nach Festnahme im Raum Stuttgart Anwalt von AfD-Politiker legt Beschwerde gegen Haftbefehl ein

Am Freitag war bekanntgeworden, dass der 22 Jahre alte Politiker, wohnhaft in Würzburg, per Haftbefehl gesucht wird. Am Montag wurde er im Raum Stuttgart festgenommen. Halemba soll noch am Montag, spätestens am Dienstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen könnte.