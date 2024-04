„Voice of Europe“ AfD-Politiker Bystron weist Vorwürfe der Geldannahme zurück

In dem Schreiben an Bystron verwiesen Weidel und Chrupalla darauf, dass gegen ihn seitens verschiedener Medien mehrfach Vorwürfe im Zusammenhang mit dem tschechischen Portal „Voice of Europe“ erhoben wurden. So heiße es in Berichten des „Spiegel“ und der tschechischen Zeitung „Denik N“, Bystron habe angeblich Geld aus einem mit dem Portal zusammenhängenden prorussischen Netzwerk erhalten.