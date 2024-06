Trotz Aufforderung seiner Partei AfD-Politiker Bystron beendet Pause bei Wahlkampfauftritten

Der umstrittene AfD-Kandidat für die Europawahl, Petr Bystron, hat sich am Freitag über die Aufforderung seiner Parteispitze, auf Wahlkampfauftritte zu verzichten, hinweggesetzt. Bystron sprach am Abend – zwei Tage vor dem Wahltermin am kommenden Sonntag – bei einer Veranstaltung in Nürnberg, zu der die Landtagsabgeordnete Elena Roon eingeladen hatte. Ein weiterer Redner war der AfD-Bundestagsabgeordnete Rainer Rothfuß.