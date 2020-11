Treffen in Kalkar : AfD-Parteitag – Nationalhymne ohne Maske gesungen

Nebeneinander ohne Maske. Nur der Redner sollte den Mund-Nasen-Schutz ablegen dürfen. Die Ko-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Jörg Meuthen (rechts) kurz vor dem Ende des AfD-Parteitages in Kalkar. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Kalkar Zum Abschluss des Parteitages fielen ausgerechnet beim Singen die Masken. Auch im Restaurant soll es am Rande des Delegierten-Treffens in Kalkar am ersten Abend „problematisch“ zugegangen sein. Die AfD plant im Februar erneut mit dem „Wunderland“ am Niederrhein.

Von Gregor Mayntz und Anja Settnik

Wird sich der AfD-Parteitag in zwei Wochen doch noch als Spreader-Event herausstellen? Diese Frage beschäftigt Beobachter der letzten Szenen vom Sonntagabend, als zahlreiche Teilnehmer zum Singen der Nationalhymne die Masken abnahmen. Dabei wird insbesondere das Singen für zahlreiche Infektionen verantwortlich gemacht, weil der Ausstoß der Aerosole deutlich weiter reicht. Und auch am Rande des Parteitages soll es – anders als im Tagungssaal selbst – bedenklich zugegangen sein.

So berichtet die neugewählte Beisitzerin im AfD-Bundesvorstand, Joana Cotar, dass am Samstagabend die Delegierten „ohne Abstand“ im Restaurant gesessen hätten. „Die Luft war zum Schluss so stickig, dass ich rausgegangen bin, um mal frische Lust zu bekommen“, sagte Cotar. Nach den Hygiene-Auflagen hatten die Delegierten mit Abstand an Einzeltischen sitzen, auch dort Masken tragen und den Saal jede Stunde für zehn Minuten lüften müssen.

Der Geschäftsführer des Wunderlands Kalkar, Han Groot Obbink, räumte ein, dass es am ersten Abend im Restaurant „etwas problematisch“ zugegangen sei. Am zweiten Tag habe es aber besser funktioniert. Andreas Stechling, für Ordnungsangelegenheiten der Stadt Kalkar zuständig, betonte, den Hygienebeauftragten der AfD genau erklärt zu haben, worauf zu achten sei. „Aber wir konnten nicht den ganzen Abend und die Nacht über noch beim Essen und Trinken aufpassen“, erläuterte Stechling.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und die Hygienebeauftragten der AfD registrierten rund 50 Atteste für eine Maskenbefreiung und monierten auch ungeeignete Masken aus Netzstoff. Die nachdrücklichen Appelle von Stadt und Parteiführung an die Delegierten zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zeigten offenbar Wirkung. Zuvor war bei permanenter Missachtung der gerichtlich bestätigten Maskenpflicht auch mit einem Abbruch des Parteitages gedroht worden. Bei ihrem Schlusswort standen die beiden Ko-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Jörg Meuthen jedoch ohne Mund-Nasen-Schutz nebeneinander beim Rednerpult. Und beim anschließenden Schlusslied waren auch zahlreiche Vorstandsmitglieder singend auf der Bühne ohne Maske zu sehen, aber da war der Parteitag bereits beendet.

Ein Parteisprecher versicherte auf Anfrage, dass die Restaurants „gut gelüftet“ gewesen und alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten worden seien. Auch beim Singen der Nationalhymne habe es „ausreichende Sicherheitsabstände gegeben“.

Der mit einem Krankenwagen am Sonntagmorgen abtransportierte AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland habe sich nach Angaben eines Fraktionssprechers zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus begeben müssen. Ihm sei ein Äderchen geplatzt, das habe verödet werden müssen. Inzwischen habe Gauland jedoch „keine Beschwerden mehr“.