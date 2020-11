Kostenpflichtiger Inhalt: AfD-Parteitag in Kalkar : Die Pandora-Partei

Jörg Meuthen und Tino Chrupalla beim Bundesparteitag der AfD gemeinsam auf dem Podium. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Meinung Kalkar Bei dem Parteitag in Kalkar hat sich die AfD endgültig als Pandora-Partei entlarvt. In der griechischen Sagenwelt öffnete Pandora eine Büchse und ließ damit alle möglichen Übel in die Welt. Mit seinem beispiellosen Angriff auf Teile der eigenen Partei hat Jörg Meuthen den Geburtsfehler der AfD offengelegt.