Strafandrohung von 500.000 Euro „Keine SA-Parolen“ — Essen beschließt Auflagen für AfD-Parteitag

Essen hat für den geplanten AfD-Bundesparteitag Ende Juni Auflagen mit einer Strafandrohung von 500.000 Euro beschlossen. Die AfD solle sich in einer „strafbewehrten Selbstverpflichtung“ darauf festlegen, keine strafbaren Äußerungen wie die SA-Parole „Alles für Deutschland“ zu verwenden, hieß es in dem Beschluss, den der Rat der Stadt am Mittwochnachmittag in geheimer Abstimmung mit großer Mehrheit annahm.