LIVE AfD-Parteitag in Essen Erste Zusammenstöße von Demonstranten mit Polizei – Pfefferspray im Einsatz

Essen · Die AfD trifft sich in Essen zum Bundesparteitag in der Grugahalle. Zehntausende Menschen werden zu Gegenprotesten erwartet. Am Morgen geraten Demonstranten und Polizei aneinander. Wir berichten im Newsblog.

29.06.2024 , 08:34 Uhr

17 Bilder Demonstranten und Polizei stehen sich gegenüber 17 Bilder Foto: dpa/Henning Kaiser

