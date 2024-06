LIVE Zehntausende zu Protesten erwartet AfD-Parteitag in Essen – Demonstranten versuchen auf die A52 zu gelangen

Essen · Die AfD trifft sich in Essen zum Bundesparteitag in der Grugahalle. Zehntausende Menschen werden zu Gegenprotesten erwartet. Am Morgen gab es bereits einen ersten Zusammenstoß von Demonstranten mit der Polizei. Wir berichten im Newsblog.

29.06.2024 , 07:11 Uhr

13 Bilder Demonstranten und Polizei stehen sich gegenüber 13 Bilder Foto: dpa/Henning Kaiser

(top/albu/dw/ldi)