AfD-Parteitag in Essen Delegierter beißt im Tumult Demonstranten in die Wade

Ein AfD-Mitglied hat am Rande des Bundesparteitags in Essen einem Demonstranten in die Wade gebissen - nach eigener Darstellung aus Notwehr. Stefan Hrdy (67) schilderte am Sonntag, wie sich die „eskalierende Situation“ am Samstag aus seiner Sicht entwickelt hat. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der Pensionär sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sei auf dem Weg zur Grugahalle auf eine Blockade von AfD-Gegnern gestoßen. Als er aus seinem Auto ausgestiegen sei, um einen Polizisten zu bitten, den Weg für ihn freizumachen, sei er plötzlich attackiert worden.