Bundesparteitag der AfD Harmonie-Show in Essen

Während der Parteitag noch lief wurde die Gründung einer neuen Rechtsaußen-Fraktion im Europaparlament bekannt: Der ungarische Regierungschef Viktor Orban und der Chef der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich, Herbert Kickl, kündigten in Wien einen Zusammenschluss mit dem Namen Patriots for Europe (Patrioten für Europa) an, für die sie aber noch Mitstreiter benötigen. Chrupalla reagierte zunächst zurückhaltend. Es könne sein, dass die AfD beitrete, sagte er den Delegierten und fügte hinzu, dass die AfD aber auch als große Partei selbst in der Lage sein sollte, eine neue Fraktion zu gründen. Mit Blick die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September sagte er zudem: „Im Osten muss für uns die Sonne der Regierungsverantwortung aufgehen.“