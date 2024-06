AfD-Parteitag in Essen Bis zu 100.000 Teilnehmer bei Demos erwartet

Mit einem Großaufgebot stellt sich die Polizei in Essen auf die erwarteten Massenproteste gegen den AfD-Bundesparteitag an diesem Wochenende ein. Bis zu 100.000 Menschen könnten sich nach Einschätzung der Einsatzkräfte friedlich an den zahlreichen Aktionen beteiligen. Allein bei einer zentralen Versammlung, die am Samstagnachmittag von der Stadt Essen organisiert wird, könnten mindestens 45.000 Demonstranten zusammenkommen. Gleichzeitig bereitet sich die Polizei auch auf mögliche Ausschreitungen vor: Die Beamten fürchten, dass rund 1000 Linksextreme versuchen könnten, den Parteitag mit gewalttätigen Mitteln zu stören.