AfD-Parteitag in Essen Alice Weidel und die Krah-Frage

Zu Beginn des Bundesparteitags spricht AfD-Chefin Alice Weidel ein heikles Thema an. Sie nennt in der Grugahalle in Essen keinen Namen, aber es geht vor allem um Maximilian Krah, EU-Parlamentarier aus Sachsen, zuletzt Spitzenkandidat im Europawahlkampf, der vor allem mit Skandalen auffiel. „Wir haben einen turbulenten Wahlkampf hinter uns gebracht. Es hat geruckelt, es hat gekracht“, sagt Weidel und spricht von „vielen Fouls“. Sie räumt ein, dass die AfD „mehr Potenzial“ gehabt hätte. Unter den Teilnehmern im Saal sind einige, die T-Shirts mit der Aufschrift „Volle Solidarität mit Maximilian Krah“ tragen. Krah selbst ist in Essen nicht zu sehen.