AfD-Parteitag in Essen Aggressiv – und geeint wie nie zuvor

Die AfD will regieren. Noch in diesem Jahr. Im September stehen im Osten Landtagswahlen an, die der Partei eine Option auf Macht bescheren könnten. Das ist der Grund, warum am Wochenende in Essen der bisher disziplinierteste Bundesparteitag in der Geschichte der AfD abgehalten wurde. Die Harmonie-Show gipfelte darin, dass Tino Chrupalla seine „geliebte“ Co-Vorsitzende Alice Weidel zur Wiederwahl empfahl. In der Grugahalle hat das Führungsduo, das mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde, einen großen Schritt zur lang ersehnten Professionalisierung vollzogen. Eine Partei, die sich nicht ständig selbst zerlegt, ist schließlich wählbarer.