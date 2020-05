Dokumente und Bankauskünfte : Neue Beweismittel in AfD-Parteispendenaffäre um Alice Weidel

Neue Beweismittel in AfD-Parteispendenaffäre um Alice Weidel

Konstanz Wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz gegen Alice Weidel und andere Mitglieder des AfD-Kreisverbands. Dabei sind nun neue Beweise aufgetaucht. So würden derzeit unter anderem Bankauskünfte ausgewertet.

In der AfD-Spendenaffäre um die Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel haben die Ermittler neue Beweise vorliegen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz am Montag sagte, liegen ihr seit der vergangenen Woche im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens aus der Schweiz übermittelte Unterlagen vor. Dem Leitenden Oberstaatsanwalt Hans-Jörg Roth zufolge handelt es sich um Dokumente und Bankauskünfte, die nun ausgewertet werden. Zuvor hatten das ARD-Politikmagazin Report Mainz und „Spiegel“ berichtet.

Im Bundestagswahlkampf 2017 hatten nach Angaben der Ermittler zwei Züricher Firmen in mehreren Tranchen 132.000 Euro an Weidels Kreisverband am Bodensee überwiesen. Das Geld wurde später zurückgeschickt. Die Firmen wollen es nur weitergeleitet haben.