Die Linke kündigt Widerstand an : AFD nominiert Martin Hess als Chef des Bundestagsinnenausschusses

Die Linke kündigt Widerstand an

Berlin Neben dem 50-jährigen Polizisten wurde der Abgeordnete Jörg Schneider als Vorsitzender für den Gesundheitsausschuss vorgeschlagen. Ob die AFD-Politiker die ihnen zugedachten Posten wirklich übernehmen können, ist aber noch unklar.

Der AFD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess soll nach dem Willen seiner Fraktion künftig den Bundestagsinnenausschuss leiten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Fraktionskreisen. Der 50-Jährige kommt aus Baden-Württemberg und ist Polizist. Zudem wurde der Abgeordnete Jörg Schneider als Vorsitzender für den Gesundheitsausschuss nominiert. Die AFD wollte in ihrer Fraktionssitzung am Dienstag zudem den Vorsitzenden für den Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit bestimmen.