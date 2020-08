Analyse: AfD fünf Jahre nach Merkels „Wir schaffen das“ : Jagende AfD ohne Beute

Berlin Die 2015 noch junge AfD bekam durch die Flüchtlingskrise erst richtig Rückenwind. Je besser Deutschland aber die Herausforderung meistert, desto kleiner wird der Rückhalt für die Partei. Ein Jahr vor der Bundestagswahl steht sie zerstritten und ohne rechtes Thema da.

Die AfD war schon wieder im Abstieg begriffen, als ein Thema ihren parlamentarischen Aufstieg sicherte, das für Millionen Menschen Todesgefahr bedeutet: Flucht. Hunderttausende von ihnen bahnten sich 2015 den Weg nach Deutschland und Bundeskanzlerin Angela Merkel begründete eine bis dahin nicht gekannte Willkommenskultur mit einem einzigen Satz: „Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an die Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das.“ Für die AfD eine willkommene Angriffsfläche.

Sie missdeutete diesen Satz als arrogante Haltung einer Kanzlerin, die ihre Bürger mit den Folgen allein lasse. Die AfD wurde so zum Sprachrohr vieler Menschen, die nicht nur berechtigte Kritik an der Flüchtlingspolitik hatten, sondern sich auch aus anderen Gründen abgehängt fühlten oder mit Merkel den Ausverkauf Deutschlands fürchteten. Buhmänner waren immer Flüchtlinge. Die AfD eroberte damit alle Parlamente. Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland kündigte nach Einzug in den Bundestag 2017 an, Merkel „zu jagen“. Jagen bedeutet Beute machen. Drei Jahre später steht die Partei aber zerstritten und ohne rechtes Thema da. Merkel dagegen ist nach ihrem damaligen Tief in den Umfragen wieder ganz oben.

Je besser Deutschland den Umgang, die Integration und auch nötige Abschiebung von Flüchtlingen in den Griff bekommt, desto kleiner wird der Rückhalt für die AfD und desto größer die innerparteiliche Zerrissenheit. Deren Co-Parteichef Jörg Meuthen müht sich um einen rechtskonservativen Kurs in Abgrenzung zum rechtsradikalen und teils auch rechtsextremen und vom Verfassungsschutz in den Fokus genommenen Treiben mancher Anhänger.

Einen Konfrontationskurs fährt Meuthen - zu Gaulands Leidwesen - zum brandenburgischen Ex-AfD-Chef Andreas Kalbitz, der im Streit um seinen Parteiausschluss zuletzt vor Gericht unterlag. Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz' Parteimitgliedschaft im Mai annulliert, weil er frühere Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen verschwiegen haben soll. Meuthen, der die Partei seit fünf Jahren führt, weiß, dass die AfD zwar in Ostdeutschland vor allem wegen Kalbitz und des Scharfmachers Björn Höcke in Thüringen Wahlergebnisse über 20 Prozent eingefahren hat – im Westen mit einem Rechtsaußenkurs aber Wähler abschreckt. Nebenbei verteidigt Meuthen mit seinem Kampf gegen Kalbitz und Co sein eigenes Amt, denn er ist ihnen zu liberal. Das Gerichtsurteil bewertet Meuthen nun als „Schlussstrich“. Es möge wieder Ruhe einkehren, hofft er. Kalbitz aber hat sich weitere Klagen offen gehalten.

Der 79-Jährige Gauland klagte in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“: „Ich kann die Partei nicht zusammenhalten, wenn sie sich auf diese Weise auseinanderdividiert.“ Er hoffe, dass es nicht zum „Zerfall der Partei“ kommt. Aber er fürchte, die AfD gehe schwierigen Zeiten entgegen, wovor er sie kaum bewahren könne.

Gauland baut damit einem anderen möglichen eigenen Problem vor: Dass er als Bundestagsfraktionschef die Partei nicht auf ihrer Höhe von 2017 (12,6 Prozent) als stärkste Oppositionskraft halten kann. Die Umfragewerte sind derzeit einstellig - weit hinter den Grünen, aber weiterhin vor FDP und Linken. Gauland versucht, Meuthen dafür die Verantwortung zuzuschieben. Zur Ruhe wird die AfD vorerst kaum kommen. Vor allem aber deshalb, weil sie nicht mehr so durchdringt. Den Euro gibt es noch, die Europäische Union ebenso und auch die von ihr „gejagte“ Angela Merkel. Der Partei fehlen Thema und Angriffsfläche. Merkel hat aus der Flüchtlingskrise gelernt und erklärt in der Corona-Krise mehr als damals ihre Politik. Covid-19 macht den Menschen auch Angst. Aber gemessen an den Umfragen setzen sie offenbar auf etwas, was Merkel in Pandemie-Zeiten vielleicht gedacht, aber so nicht gesagt hat: „Wir schaffen das.“

